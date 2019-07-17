Глава агентства лесохозяйства Бурятии отдал под вырубку лес у Байкала

Руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства Бурятии стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в конце прошлого года он передал в аренду горнодобывающей компании участок площадью 47,7 гектара, где рос лес, для геологических работ. Выделенная земля находится в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории, поэтому на ней нельзя рубить деревья.

Однако подозреваемый незаконно утвердил положительное заключение госэкспертизы предоставленного арендатором проекта освоения участка. После этого компания приступила к созданию карьера и вырубила не нем почти треть леса. Ушерб превысил 11,5 миллиона рублей. Уникальной экосистеме Байкала также причинен невосполнимый вред.

"Чиновник после извещения о возбуждении уголовного дела обратился в больницу с жалобами на артериальное давление и был госпитализирован", - сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

После выписки ему выберут меру пресечения.