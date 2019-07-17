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17.07.2019 05:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Глава агентства лесохозяйства Бурятии отдал под вырубку лес у Байкала

Текст: Юлия Гарднер

Руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства Бурятии стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в конце прошлого года он передал в аренду горнодобывающей компании участок площадью 47,7 гектара, где рос лес, для геологических работ. Выделенная земля находится в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории, поэтому на ней нельзя рубить деревья.

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Однако подозреваемый незаконно утвердил положительное заключение госэкспертизы предоставленного арендатором проекта освоения участка. После этого компания приступила к созданию карьера и вырубила не нем почти треть леса. Ушерб превысил 11,5 миллиона рублей. Уникальной экосистеме Байкала также причинен невосполнимый вред.

"Чиновник после извещения о возбуждении уголовного дела обратился в больницу с жалобами на артериальное давление и был госпитализирован", - сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

После выписки ему выберут меру пресечения.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия
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