На Вятке депутаты обсудят поступок коллеги, бросившего муляж гранаты

Поведение 21-летнего депутата из Кировской области, который бросил муляж гранаты под ноги полицейскому, планируют рассмотреть на комиссии по депутатской этике, сообщило РИА Новости со ссылкой на председателя гордумы Слободского Злату Баранову.

Напомним, 24 июня в полицию поступило сообщение о том, что на улице Герцена в Кирове обнаружен подозрительный предмет. Прибывшие на место стражи порядка таковой не обнаружили, о чем стали по телефону докладывать в дежурную часть. В этот момент проходивший мимо молодой человек бросил под ноги сотруднику полиции предмет, похожий на гранату РГД-5. К счастью, это оказался муляж. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции, где и выяснилось, что он - депутат Слободской городской думы.

В отношении народного избранника возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). В ходе расследования назначена психиатрическая экспертиза.