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17.07.2019 17:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Вятке депутаты обсудят поступок коллеги, бросившего муляж гранаты

Текст: Андрей Андреев (Киров)

Поведение 21-летнего депутата из Кировской области, который бросил муляж гранаты под ноги полицейскому, планируют рассмотреть на комиссии по депутатской этике, сообщило РИА Новости со ссылкой на председателя гордумы Слободского Злату Баранову.

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Напомним, 24 июня в полицию поступило сообщение о том, что на улице Герцена в Кирове обнаружен подозрительный предмет. Прибывшие на место стражи порядка таковой не обнаружили, о чем стали по телефону докладывать в дежурную часть. В этот момент проходивший мимо молодой человек бросил под ноги сотруднику полиции предмет, похожий на гранату РГД-5. К счастью, это оказался муляж. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции, где и выяснилось, что он - депутат Слободской городской думы.

В отношении народного избранника возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). В ходе расследования назначена психиатрическая экспертиза.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область
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