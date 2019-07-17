Новости

В Кузбассе горняк погиб при обрушении породы на шахте 20:30
Зеленский признал нехватку управленцев на Украине: "не вижу менеджеров" 20:20
Умер второй режиссер "Здравствуйте, я ваша тетя!" Юрий Прохоров 20:15
Парубий отказался созывать заседание Рады по просьбе Зеленского 20:14
Опубликован первый трейлер сериала с Безруковым и Хабенским "Обитель" 20:00
На Финском заливе подводные археологи опустятся на рекордную глубину 19:54
В Башкрии женщина избежала изнасилования, угнав машину нападавшего 19:44
Захарова уличила США в усилении частных военных компаний в Сирии 19:39
Неизвестный выстрелил в прохожего около метро "Коломенская" 19:28
Число невыездных должников в России достигло 3,4 млн человек 19:27
В Черном море началась экспедиция по поиску затонувших кораблей СССР 19:25
Захарова: Обвинять РФ во вмешательстве в выборы - прошлогодние тренды 19:20
Жительницу Башкирии заподозрили в убийстве четырехмесячной дочери 19:09
В Астрахани задержали и.о. министра строительства и ЖКХ региона 18:53
Рапота: ЕАЭС и СГ могут органично дополнять друг друга 18:45
В Петербурге два бойца Росгвардии задержаны за подбрасывание наркотиков 18:41
Движение транспорта под Бутырским путепроводом восстановлено 18:41
"Русский след" в атаке хакеров на агентство в Болгарии не нашли 18:41
Сильный ливень в столице подтопил ряд улиц в городе 18:37
Путин наградил главу Дагестана и президента фонда Александра Солженицына 18:33
В Крыму число госпитализированных из детского лагеря увеличилось до 56 18:30
Беглов потребовал ужесточить ответственность за создание свалок 18:22
Фестиваль "Дым над водой" соберет в Ленобласти 10 тысяч человек 18:19
Более 6 миллиардов рублей получили военные ЗВО на покупку жилья 18:17
Кроссовер Kia Seltos: более 6 000 заказов в первые сутки продаж 18:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы четыре секрета долголетия
Названы четыре секрета долголетия
Какой смартфон не вреден для ребенка
Какой смартфон не вреден для ребенка
Что сделано в регионах за полгода "мусорной" реформы
Что сделано в регионах за полгода "мусорной" реформы
17.07.2019 19:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкрии женщина избежала изнасилования, угнав машину нападавшего

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Следователи в Башкирии возбудили два уголовных дела в отношении 32-летнего иностранца, который подозревается в попытке изнасилования. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел в Стерлитамаке ночью 14 июля. Установлено, что подозреваемый, который является гражданином другой страны и временно проживал на территории города, подвозил компанию девушек в ночной клуб. В ходе разговора, мужчина предложил 33-летней потерпевшей довезти ее до дома, и та согласилась. Однако подозреваемый вывез ее в безлюдное место и попытался изнасиловать, а также нанес ей различные травмы. Женщина оказала сопротивление и сумела уговорить нападавшего довезти ее в город, пообещав после этого вступить с ним в интимную связь. Злоумышленник согласился. В ходе поездки он остановил машину на автозаправке и вышел из салона, чтобы заправить авто. В этот момент женщина села за руль и уехала в Стерлитамак, где обратилась к сотрудникам ГИБДД.

Жительницу Башкирии заподозрили в убийстве четырехмесячной дочери

Подозреваемый попытался скрыться в промышленных зданиях города, однако правоохранители сумели оперативно его поймать. В ходе задержания иностранец напал на одного из полицейских и нанес тому несколько ударов по голове кирпичом и руками. Чтобы скрутить нападавшего, сотруднику полиции пришлось применить оружие. Он выстрелил в ногу подозреваемого, после чего тот был задержан. Сейчас мужчина госпитализирован.

По факту происшествия возбуждены два уголовных дела по ч 2 ст 318 УК РФ (применения насилия в отношении представителя власти) и ч 1 ст 131 УК РФ (покушение на изнасилование). Сейчас с иностранным гражданином работают следователи, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Оформление бумажных паспортов в РФ прекратится в 2022 году
В Кремле заявили о необъективности расследования по катастрофе МН17
Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах
Полиция получит право объявлять предостережения гражданам
Комитет Госдумы уточнил сроки "дачной амнистии"