В Башкрии женщина избежала изнасилования, угнав машину нападавшего

Следователи в Башкирии возбудили два уголовных дела в отношении 32-летнего иностранца, который подозревается в попытке изнасилования. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел в Стерлитамаке ночью 14 июля. Установлено, что подозреваемый, который является гражданином другой страны и временно проживал на территории города, подвозил компанию девушек в ночной клуб. В ходе разговора, мужчина предложил 33-летней потерпевшей довезти ее до дома, и та согласилась. Однако подозреваемый вывез ее в безлюдное место и попытался изнасиловать, а также нанес ей различные травмы. Женщина оказала сопротивление и сумела уговорить нападавшего довезти ее в город, пообещав после этого вступить с ним в интимную связь. Злоумышленник согласился. В ходе поездки он остановил машину на автозаправке и вышел из салона, чтобы заправить авто. В этот момент женщина села за руль и уехала в Стерлитамак, где обратилась к сотрудникам ГИБДД.

Подозреваемый попытался скрыться в промышленных зданиях города, однако правоохранители сумели оперативно его поймать. В ходе задержания иностранец напал на одного из полицейских и нанес тому несколько ударов по голове кирпичом и руками. Чтобы скрутить нападавшего, сотруднику полиции пришлось применить оружие. Он выстрелил в ногу подозреваемого, после чего тот был задержан. Сейчас мужчина госпитализирован.

По факту происшествия возбуждены два уголовных дела по ч 2 ст 318 УК РФ (применения насилия в отношении представителя власти) и ч 1 ст 131 УК РФ (покушение на изнасилование). Сейчас с иностранным гражданином работают следователи, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.