В Кировской области будут судить преподавателя за избиение учеников

В суд ушло уголовное дело в отношении преподавателя, который избивал школьников металлическим прутом, сообщили "РГ" в среду в СУ СКР по Кировской области.

Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего учителя школы Кирово-Чепецка, которого обвиняют в истязании учеников. Напомним, по версии следствия, в течение последних двух лет у учителя труда возник конфликт с двумя 13-летними учениками, которые опаздывали на уроки, а во время перемены находились в классе. В "воспитательных целях" он систематически избивал их указкой, металлическим прутом и шлангом в присутствии других детей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ (истязание несовершеннолетних лиц, заведомо для виновного находящихся в зависимости от виновного). Как посчитало следствие, обвиняемый причинил ученикам физическую боль и психические страдания, выразившиеся в унижении их человеческого достоинства.

Как сообщили в ведомстве, в ходе следствия была собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в прокуратуру для изучения и утверждения обвинительного заключения с последующей передачей в суд для рассмотрения по существу.