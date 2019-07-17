Новости

Совбез скорректирует доктрину национальной безопасности 14:31
Власти ответили на видео с карабкающимся в больницу колясочником в Уфе 14:26
Москва опережает Нью-Йорк и Лондон по пешеходной доступности школ и детских садов 14:21
Emmy International проведет отборочный тур в Санкт-Петербурге 14:20
Печать из Византии нашли на раскопках Великого Новгорода 14:19
Украина смогла обойтись без российских автомобилей только 4 дня 14:18
Госдума ратифицировала Конвенцию ШОС по противодействию экстремизму 14:17
Глава Крыма поручил упорядочить пассажироперевозки с границы Украины 14:13
Москалькова выступила за изменение меры пресечения украинским морякам 14:11
Найдены новые доказательства существования тайной тюрьмы СБУ в Мариуполе 14:10
В Кирове мужчина наехал на пристава на арестованном автомобиле 14:07
В Кировской области будут судить преподавателя за избиение учеников 14:04
А теперь горбатый. Универсал Mercedes CLA получил мощнейший мотор 14:00
Кузнецова: Состояние отравившихся в крымском лагере детей стабилизировано 13:58
МИД РФ назвал откровенной ложью сообщения о не выданных преподавателям визах 13:57
В Архангельской области заброшенный сельмаг превратят в музей 13:53
В Петербурге лжеполицейские обманули ветерана войны 13:51
Ярославское УФСИН начало проверку нового факта избиения осужденных 13:50
Фильм "Дылда" Балагова вошел в программу фестиваля в Сан-Себастьяне 13:46
В Судане противоборствующие стороны подписали политическое соглашение 13:43
В мобильном приложении Петербурга появилась "Экстренная помощь" 13:40
В красноярском зоопарке из вольера сбежал ягуар 13:36
Назван претендент на роль принца в новой "Русалочке" 13:33
Названы самые аварийные дороги в Подмосковье 13:31
В Уфе преподавателя вуза осудят за взятки в 1,2 миллиона рублей 13:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы четыре секрета долголетия
Названы четыре секрета долголетия
Какой смартфон не вреден для ребенка
Какой смартфон не вреден для ребенка
Что сделано в регионах за полгода "мусорной" реформы
Что сделано в регионах за полгода "мусорной" реформы
17.07.2019 14:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кировской области будут судить преподавателя за избиение учеников

Текст: Андрей Андреев (Киров)

В суд ушло уголовное дело в отношении преподавателя, который избивал школьников металлическим прутом, сообщили "РГ" в среду в СУ СКР по Кировской области.

На Колыме директор школы стал фигурантом дела об унижении учеников

Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего учителя школы Кирово-Чепецка, которого обвиняют в истязании учеников. Напомним, по версии следствия, в течение последних двух лет у учителя труда возник конфликт с двумя 13-летними учениками, которые опаздывали на уроки, а во время перемены находились в классе. В "воспитательных целях" он систематически избивал их указкой, металлическим прутом и шлангом в присутствии других детей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ (истязание несовершеннолетних лиц, заведомо для виновного находящихся в зависимости от виновного). Как посчитало следствие, обвиняемый причинил ученикам физическую боль и психические страдания, выразившиеся в унижении их человеческого достоинства.

Как сообщили в ведомстве, в ходе следствия была собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в прокуратуру для изучения и утверждения обвинительного заключения с последующей передачей в суд для рассмотрения по существу.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Парламентарии оценили идеи Володина по поправкам в Конституцию
МИД РФ назвал откровенной ложью сообщения о не выданных преподавателям визах
Путин тепло поздравил Меркель с юбилеем
ВЦИОМ: Россияне считают Украину братской страной
НАТО случайно раскрыло ядерные арсеналы США