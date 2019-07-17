В приволжской столице стартовала программа подготовки общественных экологических инспекторов.

Пока общественники только личным примером побуждают земляков соблюдать чистоту, но вскоре у экоинспекторов появятся рычаги воздействия на нарушителей. Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Активисты, сдавшие экзамены, получат право официально фиксировать правонарушения в сфере экологии. Как рассказали "РГ" в минэкологии Нижегородской области, на этих энтузиастов возлагаются большие надежды, поскольку на весь город "рук катастрофически не хватает".

Кстати, испытание будущим экоинспекторам предстоит серьезное - предусмотрено 64 экзаменационных вопроса. Среди них, например, такие: виды административных правонарушений в области охраны окружающей среды и природопользования, экологическое нормирование, вещественные доказательства.

Одним из первых в ряды экоинспекторов решил вступить Вячеслав Бабушкин. У него уже есть экологическое образование, но он считает, что в новом статусе сможет эффективнее помогать очищать город.

- Я живу на Сортировке в Канавинском районе. У нас есть государственный памятник природы областного значения - "Железнодорожные дачи", - рассказывает он. - Это большой лесной массив на землях Нижегородского лесхоза. Вижу, какое там безобразие происходит, и мне очень хочется навести порядок. Буду выходить в рейды после работы и в выходные - это ведь общественная бесплатная деятельность, но очень нужная, я считаю. Жена, дети и мама поддержали меня в этом стремлении. В наши обязанности войдут разъяснения нарушителям, раздача листовок, а также фиксация нарушений и передача документов в соответствующие органы. Что касается точки приложения усилий, то начну со своей территории.

Как считает Вячеслав Бабушкин, в целом экологическая ситуация в Нижнем не хуже и не лучше, чем в других городах. Но, по его словам, необходимо работать с населением, поскольку основное загрязнение - в головах людей.

- И это "загрязнение" переносится на природу в виде бутылок, пакетов и прочего хлама, от которого природа задыхается, - говорит Вячеслав.

Как отметили в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области, задача развития в регионе системы общественных экоинспекторов поставлена нижегородцами на портале "Команда правительства" во время отбора кандидатов на пост руководителя ведомства. Полгода назад его занял Денис Егоров.

- Мы планируем, что общественники помогут нам не только в экологическом просвещении жителей региона, но и в организации природоохранных акций, профилактических уроков в школах, - выразил надежду он.

Кстати

Для вступления в ряды экоинспекторов нижегородцы, достигшие возраста 18 лет, должны направить заявку и резюме на адрес: beloye.more@inbox.ru. Экзаменационные вопросы размещены на сайте mineco-nn.ru.