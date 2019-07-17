Жительницу Башкирии заподозрили в убийстве четырехмесячной дочери

В Башкирии следователи возбудили уголовное дело в отношении 40-летней жительницы Караидельского района республики по ч 2 ст 105 УК РФ (убийство малолетнего). Об этом сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

По данным ведомства, днем 17 июля женщина находилась со своей четырехмесячной дочерью в бане, расположенной в придомовой территории своего жилья. Мужа и сына подозреваемой дома не было. По неустановленной причине, она убила девочку. Родственники, вернувшись домой, нашли тело ребенка и вызвали скорую, однако реанимационные действия не помогли.

Сейчас следователи работают на месте преступления, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются подозреваемая и члены ее семьи. В отношении матери планируется проведение психологической экспертизы. Также решается вопрос о ее аресте.