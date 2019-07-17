Дочь Юрия Кузнецова опровергла слухи о его госпитализации

Семья актера Юрия Кузнецова опровергла информацию о том, что знаменитый "Мухомор" из сериала "Улицы разбитых фонарей" экстренно госпитализирован. Как сообщает Пятый канал со ссылкой на дочь Кузнецова Александру, речь идет всего лишь о плановом осмотре.

- Нет, все в порядке у него, - приводит телеканал слова Александры. - Он проходит плановый осмотр в поликлинике, это действительно так.

Более подробной информации о состоянии Юрия Кузнецова пока нет.

Справка "РГ"

Юрий Кузнецов родился в Красноярском крае в 1946 году, в семье милиционера. Позднее он признавался, что рассказы отца и его сослуживцев по работе слушал с детства. Дебют Кузнецова в кино состоялся в фильме Никиты Михалкова "Свой среди чужих, чужой среди своих". В 2018 году Кузнецов снялся в четырех кинофильмах, в том числе "Елки Последние".