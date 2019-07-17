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17.07.2019 11:47
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Дочь Юрия Кузнецова опровергла слухи о его госпитализации

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Актер Юрий Кузнецов с дочерью Александрой. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Актер Юрий Кузнецов с дочерью Александрой. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Актер Юрий Кузнецов с дочерью Александрой. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Семья актера Юрия Кузнецова опровергла информацию о том, что знаменитый "Мухомор" из сериала "Улицы разбитых фонарей" экстренно госпитализирован. Как сообщает Пятый канал со ссылкой на дочь Кузнецова Александру, речь идет всего лишь о плановом осмотре.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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- Нет, все в порядке у него, - приводит телеканал слова Александры. - Он проходит плановый осмотр в поликлинике, это действительно так.

Более подробной информации о состоянии Юрия Кузнецова пока нет.

Справка "РГ"

Юрий Кузнецов родился в Красноярском крае в 1946 году, в семье милиционера. Позднее он признавался, что рассказы отца и его сослуживцев по работе слушал с детства. Дебют Кузнецова в кино состоялся в фильме Никиты Михалкова "Свой среди чужих, чужой среди своих". В 2018 году Кузнецов снялся в четырех кинофильмах, в том числе "Елки Последние".

Культура Кино и ТВ Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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