На Финском заливе подводные археологи опустятся на рекордную глубину

На Финском заливе в акватории острова Гогланд стартовали самые глубоководные в истории российской науки археологические изыскания. Специалисты начали обследование затонувшего английского судна XIX века, сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Центра подводных исследований Русского географического общества Сергея Фокина.

Затонувший корабль был найден на дне Финского залива два года назад. Находится он на глубине 60 метров. Известно, что это торговое судно, которое шло в Россию с трюмами, полными груза на продажу.

Специалисты уже смогли заглянуть в трюмы, увидели ящики с товарами. Обследование грузов предстоит сделать в этом сезоне.

Также подводные археологи намерены обследовать каюты, в которых жил экипаж. На поверхность уже поднятые некоторые личные вещи моряков.