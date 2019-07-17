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17.07.2019 14:41
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Новгородские поисковики обнаружили самолет Героя Советского Союза

Текст: Светлана Цыганкова (Новгородская область)
Фото: Из архива отряда "Демянск" Фото: Из архива отряда "Демянск"
Фото: Из архива отряда "Демянск"

Члены поискового отряда "Демянск" в районе деревни Лужно Демянского района Новгородской области обнаружили самолет времен Великой Отечественной войны. Выяснилось, что на нем летал Герой Советского Союза Александр Липилин.

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Все началось с того, что члены отряда решили проверить информацию местного жителя Анатолия Викторовича Егорова, который в лесу нашел небольшие фрагменты алюминия, похожие на обшивку. Определили место и два дня занимались земляными работами. Поисковики обнаружили и подняли обломки корпуса, винт и двигатель самолета. По характерным особенностям установили, что это советский истребитель МиГ-3, выпущенный в августе 1941 года. Останков летчика не нашли.

Но выяснили, что самолет воевал в 41-м истребительном авиационном полку 7-й смешанной авиадивизии Северо-Западного фронта. Летчик - старший лейтенант Александр Липилин. 26 сентября 1941 года он вместе с другими истребителями вылетел на штурм немецких позиций. Его самолет сбили.

Раненый Липилин выпрыгнул с парашютом. Через несколько дней вышел к своим. После лечения в госпитале вернулся на фронт и воевал с фашистами. В октябре 1941 года за бесстрашие, героизм и отвагу старший лейтенант Липилин был представлен к званию Героя Советского Союза. После войны продолжил службу в ВВС.

В настоящее время поисковики из отряда "Демянск" продолжают работы по подъему самолета.

Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область
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