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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Печать из Византии нашли на раскопках Великого Новгорода

Текст: Ольга Штраус (Великий Новгород)

На Троицком раскопе в Великом Новгороде найдены уникальные артефакты, сообщили корреспонденту "РГ" в Новгородском музее-заповеднике.

На XV участке Троицкого раскопа, где с июля под руководством старшего научного сотрудника Новгородского музея-заповедника Андрея Степанова ведутся работы в слое XII века, обнаружены интересные бытовые находки. Среди них - деревянный фрагмент игрушки-конька на колесиках, зуб бороны и ботало для рыболовной сети. Чуть ранее, в слоях XIII века, был найден детский лук, полностью повторяющий форму боевого сложносоставного лука. По словам Любови Покровской, заведующей камеральной лабораторией Новгородской археологической экспедиции, он очень изящно сделан и полностью повторяет боевой сложносоставный лук.

Фото: Пресс-служба Кенозерского нацпарка
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Есть новости из XII века, донесенные берестяными грамотами. Одна из них, найденная в начале июля, состоит из трех строк, среди которых ученые уверенно смогли прочитать фразу "заплатите за сукна, а жеребка не продайте".

Второй документ был найден недавно и сохранился полностью. На аккуратно вырезанном лоскуте бересты прочитываются два слова. Первое - имя, оканчивающееся на "...слав" и слово "прислали". Примечательно, что записки написаны разными почерками, но исследователям такие почерки уже встречались. Возможно, новые находки пополнят коллекцию частных переписок давних знакомцев.

Уникальная находка этого сезона - византийская печать первой половины XII века. Иконографический сюжет Богоматерь Васиотисса или Дексиократуса, то есть "обратная" Одигитрия, чрезвычайно редок для Византии. Артефакт искусно изготовлен и имеет хорошую сохранность. Пока ученые не могут ответить на вопрос, кому принадлежала эта печать и какие документы она скрепляла.

Культура Арт Музеи и памятники Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область Великий Новгород
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