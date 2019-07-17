В Архангельской области заброшенный сельмаг превратят в музей

В старинной деревне Рыжково Плесецкого района Поморья ветхое здание бывшего магазина станет музеем истории этого поселения.

Как сообщает пресс-служба Кенозерского нацпарка, на территории которого находится Рыжково, круглый год в деревне живут всего два человека. Но летом она оживает благодаря многочисленным отпускникам и школьникам.

Именно эти "сезонные" жители предложили превратить заброшенный сельмаг в музей истории деревни, а также в общественное пространство, где рыжковцы и гости смогут отмечать праздники и просто общаться.

Национальный парк идею одобрил. Ее авторы поучаствовали в обучающем семинаре "Десять шагов к успешному проекту", который проводит парк при поддержке регионального правительства. В итоге проект преображения магазина в музей получил финансирование.

Работы уже начались. В ветхой "деревяшке" перекрыли крышу и принялись обшивать потолки вагонкой. Затем энтузиасты возьмутся за внутреннюю отделку и ремонт крыльца.

Рыжково когда-то было крупнейшей деревней Кенозерья - живописной местности с множеством озер на территории Плесецкого и Каргопольского районов. Главной достопримечательностью поселения считается Введенская часовня 1805 года. Местные жители надеются, что будущий "музей в магазине" станет еще одной точкой притяжения для туристов.