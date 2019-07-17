В Петербурге лжеполицейские обманули ветерана войны

В Петербурге полиция расследует мошенничество, совершенное в отношении ветерана Великой Отечественной войны.

Как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, двое злоумышленников продали 97-летней женщине кнопочный мобильный телефон, выдав его за средство связи со спасателями. Обмануть доверие жертвы им удалось в том числе потому, что мужчины представились сотрудниками правоохранительных органов.

- Ущерб оценивается в 20 тысяч рублей, - уточнили в главке. - Сотрудниками полиции приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников.

По предварительной информации подозреваемые - мужчины, на вид 35 лет с европейским типом лица. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.