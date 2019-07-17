В Петербурге откроют выставку к 75-летию освобождения Майданека

Военно-медицинский музей министерства обороны России открывает выставку, посвященную 75-летию освобождения Красной армией концентрационного лагеря Майданек. Выставка откроется 22 июля, именно в этот день и закончилась трагическая история концлагеря.

Майданек располагался на территории Польши и стал первым лагерем смерти, ужасы которого были публично освидетельствованы. Они получили широкий резонанс в мировом сообществе. На выставке расскажут о жизни военнопленных в Майданеке, его освообождении и создании первого мемориального музея, посвященного жертвам нацизма.

Для экспозиции использовали воспоминания свидетелей тех лет: советского драматурга и военного корреспондента К.М. Симонова и майора медицинской службы, бывшего заключенного концлагеря Майданек С.К. Барутчева, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Кстати, коллекция Военно-медицинского музея подлинных предметов из концентрационных лагерей нацистской Германии - единственная в России. Некоторые экспонаты покажут на выставке впервые. Есть уникальные - это этикетка от банки с веществом "Циклон Б", металлические жетоны с личными номерами заключенных и детский ботиночек, найденный советскими солдатами во время освобождения лагеря.

Выставка подготовлена вместе со студентами Санкт-Петербургского государственного университета, они будет проводить и экскурсии.