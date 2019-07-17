К концу лета жители Фрунзенского района Петербурга получат новый Центр врачей общей практики. Он появится на территории многоэтажного жилого комплекса "София", где до последнего времени не было учреждений здравоохранения, и всем жителям приходилось обращаться за помощью в поликлинику городской больницы N 56. А это мало того, что неудобно для людей, поскольку путь до поликлиники неблизкий, так еще и создает непомерную нагрузку для лечебного учреждения: ведь с заселением ЖК "София" количество пациентов, прикрепленных к поликлинике больницы N 56, увеличилось на 12 тысяч человек.

При этом тема поликлиник в инфраструктуре новостроек района стояла очень остро.

По итогам 2018 года в Петербурге введено в строй рекордное количество жилья - почти четыре миллиона квадратных метров, уверяют эксперты. С одной стороны, это хорошо, а с другой, создает заметные трудности для новоселов, которые несколько лет в ожидании, пока подтянется введение в строй соцобъектов - школ, детсадов, больниц, - вынуждены испытывать большие неудобства. Весной из резервного фонда правительства РФ на соцобъекты Петербургу выделили 10,6 миллиарда рублей. В течение 2019 года в городе благодаря этому появятся 25 новых детсадов, 14 школ и 10 поликлиник.

Из этих же денег город выкупил помещение для Центра врачей общей практики, который будет открыт в "Софии" на Южном шоссе, дом 53, корпус 3. Там будут принимать пациентов участковые терапевты, хирург, невролог, отоларинголог и офтальмолог. В соседнем доме на средства городского бюджета было выкуплено, отремонтировано и оснащено оборудованием помещение для педиатрического отделения. Открыть обе площадки офиса врачей общей практики планируется к 1 сентября 2019 года. Всего в этом центре будут действовать 11 участков врачей общей практики, из которых три станут педиатрическими. Спрос на педиатров в ЖК, где квартиры приобретают в основном молодые семьи, очень большой.

Стоит сказать и о том, что до конца года в Санкт-Петербурге появится восемь Центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), в том числе один из них откроется и во Фрунзенском районе. А в будущем ЦАОПы будут действовать в каждом районе города. Так запланировано региональной программой "Борьба с онкологическими заболеваниями на 2019-2024 годы", которая утверждена в Петербурге. Ее реализация позволит существенно снизить смертность населения города от злокачественных новообразований и повысит доступность и уровень специализированной онкологической медпомощи.

В течение 2019 года в Санкт-Петербурге построят 25 новых детсадов, 14 школ и 10 поликлиник

- В Петербурге заметны положительные тенденции в борьбе с онкологическими заболеваниями: в частности, это и увеличение доли активно выявленных больных на ранних стадиях, высокий уровень специализированной помощи в профильных учреждениях, снижение количества пациентов с рецидивами и прогрессированием опухолевого процесса, - говорит заместитель председателя комитета по здравоохранению Евгений Антипов. - Вместе с тем пока высоки показатели одногодичной летальности, не решена проблема неукоснительного соблюдения установленных сроков попадания пациента на консультацию специалиста.

ЦАОПы и создаются для того, чтобы путь от первого подозрения на онкозаболевание до реального его лечения сделать максимально кратким.

В принятой программе сформулированы цели: увеличить выявление рака на ранних стадиях; увеличить удельный вес больных, состоящих на учете пять лет и более; снизить одногодичную летальность больных.

- Главная цель создания ЦАОПов - это максимальное приближение первичной онкологической специализированной помощи к пациенту, - пояснил главный внештатный онколог комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Гладышев.

В 2019 году первые ЦАОПы откроются в Выборгском, Московском, Невском, Приморском, Калининском, Фрунзенском, Курортном районах, а также в Колпино. Еще десять центров откроются в 2020-2021 годах.

- В последние годы у нас происходила централизация онкологической помощи, которая улучшила ее доступность, - отмечает Евгений Попов, главный врач Городского консультативно-диагностического центра N 1. - Но обратной стороной медали оказалось то, что диагностика не справлялась с потоком пациентов. И новая модель организации амбулаторной онкопомощи призвана решить эту проблему. ЦАОПы обеспечат дифференциальную диагностику, наблюдение пациентов и их реабилитацию. А городские учреждения будут принимать уже обследованных пациентов.Всего на региональную программу борьбы с онкологическими заболеваниями Санкт-Петербургу будет выделено из федерального бюджета 2,5 миллиарда рублей. В 2019 году город получит 533 миллиона. .