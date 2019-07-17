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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге открылась выставка "Князь Италийский"

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
В Государственном мемориальном музее А.В. Суворова открылась выставка "Князь Италийский". Такой титул великий полководец получил за победы в сражениях на территории Северной Италии.
Фото: Пресс-служба Государственного мемориального музея А.В. Суворова Фото: Пресс-служба Государственного мемориального музея А.В. Суворова
Фото: Пресс-служба Государственного мемориального музея А.В. Суворова

Как отметил директор музея Владимир Гронский, выставка открыта к 220-летию битвы при Треббии, за победу в которой Александр Суворов был удостоен чести называться Князем Италийским.

В залах Суворовского музея представлены портреты генералов русской и французской армий, посетители увидят уникальную коллекцию оружия и мундиров конца XVIII века.

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Военная форма — это гордость музея. Учреждение обладает самой крупной в стране коллекцией австрийских мундиров, многим экспонатам могут позавидовать и музеи стран Евросоюза.

Тема Австрии на выставке представлена широко. Дело в том, что во время итальянской кампании Суворов командовал союзной армией, куда входили русские и австрийские военные части.

Поход получился недолгим. Примерно за месяц Северная Италия была освобождена от войск Наполеона.

Спустя 220 лет в залах Суворовского музея встретились не только сторонники великого полководца, но и его противники. Посетители смогут увидеть портреты будущих маршалов наполеоновской Франции. Эта крупнейшая коллекция в России.

Среди генералов русской армии особый интерес вызывает портрет Багратиона, написанный неизвестным художником после Итальянского похода. Это один из ранних портретов полководца, тем не менее, Багратион вполне узнаваем.

Одним из знаковых экспонатов выставки станет картина художника Николая Шабунина "А.В. Суворов в Кончанском беседует с крестьянами", написанная в 1901 году. Это одна из первых живописных картин из коллекции музея, основанного в начале ХХ века.

Стоит отметить, что после Итальянского похода Суворов был готов отправиться дальше и освободить Францию от Наполеона. Но получил приказ возвращаться в Россию через Швейцарию. Тогда, во время перехода через Альпы, российская армия понесла колоссальные потери.

Среди специалистов бытует мнение, что если бы Суворов, который, как известно, не проиграл ни одного сражения, все-таки разгромил бы Наполеона на его территории в 1799-м году, то Отечественной войны 1812-го года могло и не быть. Тем не менее, все это лишь рассуждения: история сослагательного наклонения не любит.

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