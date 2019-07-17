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17.07.2019 19:25
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Черном море началась экспедиция по поиску затонувших кораблей СССР

Текст: Николай Грищенко
Фото: Пресс-служба ЮВО Фото: Пресс-служба ЮВО
Фото: Пресс-служба ЮВО

Малое гидрографическое судно Черноморского флота ГС-402 вышло в море на поиск затонувших в годы Великой Отечественной войны советских кораблей. Командует экспедицией представитель управления Министерства обороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Валерий Кудинский.

Фото: Пресс-служба ЮВО
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Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, в ходе поисков планируется поднять фрагменты вооружения и военной техники с глубины до 60 метров.

По словам командующего округом Александра Дворникова, морская часть экспедиции продлится до 26 июля. "Второй этап "Аджимушкай-2019" пройдет с 29 июля по 13 августа на территории Аджимушкайской каменоломни в Керчи", - сообщил генерал-полковник.

Кстати, сейчас в Черном море работает экспедиция "Поискового движение России" по поиску затонувшего в 1941 году санитарного судна "Армения". В результате трагедии погибло около пяти тысяч человек, но место гибели теплохода до сих пор не найдено. Водолазы из Санкт-Петербурга обследовали два новых участка акватории Черного моря, общей площадью больше 300 квадратных километров. Специалисты экспедиции получили детальную цифровую модель рельефа дна и составили каталог целей для обследования с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата.

"В ближайшее время проведем смену оборудования. Установим на наше научно-исследовательское судно "Борей" телеуправляемый необитаемый подводный аппарат "МСС-3000", который поможет нам получить изображение с двухкилометровой глубины. Мы очень надеемся, что в этом году поисковая удача и хорошая погода будут с нами", - заявил руководитель экспедиции Евгений Паль.

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