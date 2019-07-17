Кадрами архивной киносъемки "Родина" завершает рассказ о "марше позора" 17 июля 1944 года

Марши немецких военнопленных проводились в различных освобожденных Красной армией городах. В РГАКФД хранятся выпуски Союзкиножурнала за 1944 г., рассказывающие об этом. Но самым масштабным он был в непокоренной Москве. Столичный "парад побежденных" отражен в спецвыпуске под названием "Проконвоирование военнопленных немцев через Москву" (режиссер И. Венжер).

Мы предлагаем читателям кадры из этой киносъемки. Бескрайнее серое море солдат вермахта: угрюмые, оборванные... Толпы москвичей вдоль улиц, переполненные балконы, облепленные крыши киосков и трамваев: испепеляющие взгляды, угрожающие кулачки детей... Жаль, журнальная полоса не может передать зловещую тишину московских улиц, которая на кинопленке изредка прерывается комментариями диктора.

Благородное молчание победителей. Стыдливое - побежденных...