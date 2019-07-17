Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
1 июля 2019 г. 06:00
"Родина"
Текст: Юлия Андрейкина (главный специалист информационного отдела Российского государственного архива кинофотодокументов (РГАКФД)) , Елена Колоскова (заместитель начальника информационного отдела РГАКФД)
Родина - № 7(719)

Смотри, страна огромная!

Кадрами архивной киносъемки "Родина" завершает рассказ о "марше позора" 17 июля 1944 года
Немецкий генералитет во время марша военнопленных. Фото: РГАКФД. Арх. N 5065
Немецкий генералитет во время марша военнопленных. Фото: РГАКФД. Арх. N 5065

Марши немецких военнопленных проводились в различных освобожденных Красной армией городах. В РГАКФД хранятся выпуски Союзкиножурнала за 1944 г., рассказывающие об этом. Но самым масштабным он был в непокоренной Москве. Столичный "парад побежденных" отражен в спецвыпуске под названием "Проконвоирование военнопленных немцев через Москву" (режиссер И. Венжер).

Мы предлагаем читателям кадры из этой киносъемки. Бескрайнее серое море солдат вермахта: угрюмые, оборванные... Толпы москвичей вдоль улиц, переполненные балконы, облепленные крыши киосков и трамваев: испепеляющие взгляды, угрожающие кулачки детей... Жаль, журнальная полоса не может передать зловещую тишину московских улиц, которая на кинопленке изредка прерывается комментариями диктора.

Благородное молчание победителей. Стыдливое - побежденных...

Темы дня:
#Великая Отечественная война
#Научная библиотека
Игры Родины: "По залу мчится почтальон, последней почтой нагружен"
16.07.2019 Научная библиотека

По залу мчится почтальон, последней почтой нагружен

Что это за игра - "Почта Амура"? Иногда ее путают с "Флиртом цветов": в обеих играх обмениваются карточками, только в одном случае на них изображены цветы и штампованные фразы амурного содержания, а в другом - карточки-"секретки" заполняются играющими самостоятельно и тексты по смыслу возможны любые

Кто помог историку-эмигранту Сергею Мельгунову подвести "доказательную" базу под будущий бестселлер
12.07.2019 Научная библиотека

"Красный террор" в черно-белом изображении

В 1990 году в СССР впервые была издана книга историка-эмигранта Сергея Мельгунова "Красный террор в России". Книга вышла в период активного разоблачения преступлений коммунистов, была сметена с прилавков и обрела огромную популярность. Лишь со временем стало ясно, что сенсация оказалась дутой

Находка из архива: Столыпин заказал собственную смерть?!
11.07.2019 Научная библиотека

Столыпин заказал собственную смерть?!

Трагические события 1 сентября 1911 г. в Киевском оперном театре, имевшие столь серьезные для всей России последствия, общеизвестны. "Родина" неоднократно обращалась к малоизвестным обстоятельствам этой трагедии, в том числе и недавно, однако документ, обнаруженный в Госархиве , заставляет еще раз внимательно присмотреться к случившемуся

#Родина
Как в Полтаве отметили 310-летие знаменитой битвы
08.07.2019 История

"Вы же знаете обстановку…"

Сегодня 310 лет Полтавской битве - генеральному сражению Северной войны. В нем русская армия, ведомая Петром I, разгромила шведские войска Карла XII. В Полтаве дату отметили еще 27 июня - по-старому стилю. И по новым традициям

Он расстреливал эсеров в 1906 году и был расстрелян большевиками в 1918-м
17.06.2019 Научная библиотека

Генерал Ренненкампф: "вешатель" или "энергичный деятель"?

В 1905 году для решения "сибирских" проблем император Николай II выбрал генерал-лейтенанта Павла Карловича фон Ренненкампфа. Император завершил свой приказ словами: "Я и Россия ожидаем от него энергичной деятельности"

Кавалеры главной боевой награды Российской империи навечно остались в строю
14.06.2019 Научная библиотека

Георгиевские крестники

250 лет назад императрицей Екатериной II был утвержден Императорский Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия - главная военная награда Российской империи для генералов и офицеров за боевые заслуги и исправную выслугу 25 лет в офицерских чинах