Умер певец Джонни Клегг

Немаловажный южноафриканский певец и автор песен британского происхождения Джонатан "Джонни" Клегг умер 16 июля в возрасте 66 лет.

Как передает телеканал eNCA, ссылаясь на представителя артиста, причиной смерти музыканта стало онкологическое заболевание - рак поджелудочной железы, с которым Клегг боролся последние четыре года. При этом не прекращая вести творческую деятельность.

У музыканта остались жена и два сына, которые просят уважать их частную жизнь в этом сложный момент.

Джонатан Клегг родился в Великобритании в графстве Ланкашир 7 июня 1953 года в семье еврейских иммигрантов из Литвы и Польши. Еще подростком побывав в Израиле, Родезии (ныне - Зимбабве), Замбии и ЮАР, начал интересоваться этнической музыкой, по большей части - зулусской, и принимать участие в традиционных танцевальных конкурсах зулу. После осев в ЮАР. Дебютный альбом выпустил в 1977-м.

Появился в ряде телесериалов. Песни Клегга звучат, в частности, в "Человеке дождя" Левинсона, "Джордже из джунглей", третьем "Короле Льве".