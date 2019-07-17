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Умер писатель, актер, режиссер и сценарист Андреа Камиллери

Новости
    17.07.2019, 12:27
Текст:   Олег Усков

Видный и чрезвычайно плодовитый итальянский писатель, режиссер, актер, сценарист и продюсер Андреа Калоджеро Камиллери известный множеством романов о полицейском комиссаре Монтальбано, умер в Риме 17 июля. Прозаику было 93 года.

Как сообщает La Repubblica, Камиллери так и не смог оправиться от сердечного приступа, перенесенного в прошлом месяце.

Андреа Камиллери родился 6 сентября 1925 года в Порто-Эмпедокле, Агридженто, Сицилия, в семье со сложной биографией. Его отец, Джузеппе Камиллери, был одним из лидеров фашистского движения в стране. Из католической школы был изгнан за вопиющие поступки.

В 1944-м поступил на филологический факультет университета, который вскоре бросил. Вступил в Коммунистическую партию. С 1945 года начал издаваться. В 1948-м поступил в Национальной академии драматического искусства. В 1953-м начал карьеру театрального режиссера, ставя - в том числе - Беккета. Далее - телевидение, постановки, среди прочего, по детективам Сименона. Первый роман, написанный еще в конце шестидесятых, опубликовал в 1978-м. Снимался как актер - в фильмах и сериалах.

Написал сценарии к сериалам о своем самом прославленном герое - к "Молодому Монтальбано" (2012) и "Комиссару Монтальбано", начавшему выходить в 1999-м и в этом году зашедшему на свой тринадцатый сезон.

В 2015 году Камиллери стал лауреатом "Премии имени Гоголя в Италии" - "за вклад в искусство слова и за верность лучшим традициям мировой классики детективного жанра".

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