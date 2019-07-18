Бронеавтомобиль "Тигр" вооружили 23-мм скорострельной пушкой

В частности, пресс-служба Южного военного округа сообщала, что бойцы подразделений специального назначения научились использовать такую технику для уничтожения вражеских беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, данная модификация "Тигра" прошла успешную обкатку в реальной "горячей точке" - Сирии.
В настоящее время создана новая версия модуля "Арбалет-ДМ", ее продемонстрировали на проходившем в прошлом месяце в Подмосковье Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".
Основное отличие от предыдущего варианта - установка 23-мм автоматической пушки АП-23. В результате улучшились возможности по борьбе с легкобронированными и низколетящими целями. Максимальная дальность стрельбы днем составляет 2 200 м, ночью - до 1 500 м.
Высокая точность стрельбы обеспечивается наличием специальных телевизионных камер обзора и прицеливания, а также тепловизора, лазерного дальномера и двухплоскостного стабилизатора вооружения.
Питание орудия - ленточное. Боекомплект насчитывает 100 снарядов.
Вместо малокалиберной пушки также возможна установка автоматического гранатомета МГК-40.
Собственный вес дистанционного модуля составляет всего 300 килограммов.