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18.07.2019,  
14:43
Текст:  Алексей Моисеев

Бронеавтомобиль "Тигр" вооружили 23-мм скорострельной пушкой

Российские бронеавтомобили многоцелевого назначения Тигр-М" АМН 233114, оснащенные дистанционно-управляемым модулем "Арбалет-ДМ" с пулеметом 6П49 калибра 12,7 мм, несмотря на недавнее принятие на вооружение, уже успели хорошо зарекомендовать себя в войсках.
Фото: Алексей Моисеев Фото: Алексей Моисеев
Фото: Алексей Моисеев
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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В частности, пресс-служба Южного военного округа сообщала, что бойцы подразделений специального назначения научились использовать такую технику для уничтожения вражеских беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, данная модификация "Тигра" прошла успешную обкатку в реальной "горячей точке" - Сирии.

В настоящее время создана новая версия модуля "Арбалет-ДМ", ее продемонстрировали на проходившем в прошлом месяце в Подмосковье Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".

Основное отличие от предыдущего варианта - установка 23-мм автоматической пушки АП-23. В результате улучшились возможности по борьбе с легкобронированными и низколетящими целями. Максимальная дальность стрельбы днем составляет 2 200 м, ночью - до 1 500 м.

Фото: Алексей Моисеев

Высокая точность стрельбы обеспечивается наличием специальных телевизионных камер обзора и прицеливания, а также тепловизора, лазерного дальномера и двухплоскостного стабилизатора вооружения.

Питание орудия - ленточное. Боекомплект насчитывает 100 снарядов.

Вместо малокалиберной пушки также возможна установка автоматического гранатомета МГК-40.

Собственный вес дистанционного модуля составляет всего 300 килограммов.

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Фото: Syuan-Jyun Sun/ Wikimedia.org
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