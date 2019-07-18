Huawei гарантированно обновит до Android 10 Q семь смартфонов Honor

9 августа Huawei может анонсировать новую версию свое фирменной оболочки EMUI 10 на базе Android 10 Q. Ожидается, что тогда же будет представлена новая версия оболочки Magic 3.0, предназначенной для смартфонов Honor. Она также буде базироваться на Android 10 Q.

Ресурс GizChina опубликовал список смартфонов Honor, которые гарантированно получат обновленный Android. В него вошли следующе модели:

- Honor 20

- Honor 20 Pro

- Honor 20 Lite

- Honor V20

- Honor 10

- Honor 10 Lite

- Honor 8X

Ранее Huawei выпустила обновление прошивки EMUI 9.1, в которое включен компилятор Huawei Ark. Он увеличивает скорость и плавность работы устройства, делает более быстрым запуск приложений.

Также 9 августа может быть анонсирована операционная система Hongmeng - по слухам, Huawei может заменить ею Android.