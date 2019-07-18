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Инна Чурикова получила травму, упав во время спектакля

Новости
    18.07.2019, 23:18
Текст:   Олег Усков

Народная артистка СССР Инна Михайловна Чурикова в четверг получила травму на сцене, играя в спектакле театра "Русская песня".

Об этом передает со ссылкой на мужа артистки, режиссера Глеба Панфилова, ТАСС.

"Инна Михайловна упала во время спектакля, пока мы не понимаем, что произошло", - сказал Панфилов.

Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в Башкирии, после войны семья переехала в Москву. Где Инна Михайловна поступила в Щепкинское училище, закончив его с "красным дипломом" в 1965-м.

Первые же роли актрисы в кино немедля запомнились зрителю: Райка в драме "Тучи над Борском", девушка на конкурсе из "Я шагаю по Москве", Марфуша в "Морозко".

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