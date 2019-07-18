Кандидата на пост президента IBU уличили в коррупции

Президент федерации биатлона Латвии Байба Брока задержана по подозрению в коррупции - в получении взятки в размере 20 тыс. евро.

43-летняя Брока - депутат думы Риги и заместитель ректора Латвийского университета. На время расследования вуз освободил ее от всех обязанностей.

По данным Бюро по борьбе и предотвращению коррупции, занимая должность в комиссии по закупкам Латвийского государственного университета, Брока получила взятку, после чего она была оформлена как пожертвование спортивной федерации. Сама Брока вину категорически отрицает, сообщает TVNet.

Напомним, что в сентябре прошлого года Байба Брока баллотировалась на пост президента Международного союза биатлонистов.