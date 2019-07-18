Китай гарантирует защиту прав интеллектуальной собственности

Вскоре после этого, 17 июля, Госсовет КНР принял решение о мерах по дальнейшему усилению защиты прав на интеллектуальную собственность.

Эти меры предполагают работу по четырем направлениям. Во-первых, это активизация правоохранительной работы в сфере защиты прав интеллектуальной собственности. Первоочередное внимание будет уделено обеспечению беспристрастности в разбирательствах по этим спорам. В стране выйдут новые политические постановления по защите прав интеллектуальной собственности.

Во-вторых, в Китае будет активизирована работа по внесению поправок в законы о патентах, об авторском праве и о товарных знаках в целях резкого повышения ответственности за нарушения закона.

В-третьих, в соответствии с мировой практикой, в Китае продолжат повышать оперативность оформления прав на интеллектуальную собственность. В-четвертых, будут приложены большие усилия для расширения международного сотрудничества в сфере защиты прав интеллектуальной собственности, чтобы надежно защищать патенты китайских компаний за рубежом.

По статистике американской консалтинговой компании IFI Claims, в минувшем году в США китайские компании получили в общей сложности более 12,5 тысячи патентов, рост составил 12 процентов по сравнению с предыдущим годом.

По данным Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), в 2018 году китайская компания Huawei подала в общей сложности более 5400 патентных заявок, заняв первое место по этому показателю в мире. Однако права интеллектуальной собственности китайских компаний недостаточно защищены за рубежом. Так, недавно американский сенатор Марко Рубио призвал запретить Huawei собирать патентные сборы у американских компаний. Эти действия - не что иное, как двойные стандарты в защите прав интеллектуальной собственности. Ситуация свидетельствует о необходимости активизировать международное сотрудничество в сфере защиты прав интеллектуальной собственности во имя предоставления помощи китайским компаниям в защите их собственных прав и интересов.