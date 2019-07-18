Китай гарантирует защиту прав интеллектуальной собственности

Новости

Ульяновские чиновники более полугода не выдавали лекарства онкобольной 17:53
"Газпром" рассчитывает согласовать с Данией "Северный поток-2" осенью 17:52
Из гробницы Тутанхамона извлекли большой золотой гроб 17:50
В США освободили невинно отсидевшего двадцать лет гражданина 17:49
Отца темнокожей русалочки может сыграть испанец Хавьер Бардем 17:49
Парикмахер назвала 13 грубых ошибок при расчесывании волос 17:45
Болгарские археологи впервые показали "невиданное" оружие древних 17:44
Под Тверью один человек погиб при взрыве бочки с топливом 17:40
Сериал "Сплетница" перезапустят 17:33
Матвиенко: Взаимное признание виз с Беларусью - вопрос ближайшего будущего 17:32
В Анапе запретили плавать в море на матрасах и катамаранах 17:27
В Греции нашли неизвестно как построенную гигантскую древнюю пирамиду 17:20
Суд арестовал и. о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области 17:13
На Алтае подростка осудили за убийство двоих строителей 17:11
Закрытые станции метро в Москве откроют на два дня раньше 17:08
Lada Xray Cross "для города": видео и новые фото 17:00
Экс-форварда "Ливерпуля" наказали за игру на тотализаторе 16:59
На матч между "Сочи" и "Зенитом" в РПЛ проданы все билеты 16:51
ЦБ оценил выплаты компаний по внешним долгам во 2-й половине 2019 года 16:42
В Калининграде эвакуировали посетителей нескольких ТЦ 16:42
Выписаны первые двое детей, отравившихся в крымском лагере 16:27
Двух астраханских бизнесменов арестовали по делам об аварийном жилье 16:27
Производитель FIFA 20 потерял более 700 млн евро из-за "Ювентуса" 16:25
Найденные под Пензой кости принадлежат мужчине, жившему 3 тыс лет назад 16:22
"Мисс Москва" отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии 16:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему в России дешевеет сахар
Почему в России дешевеет сахар
Реконструкция показала: до полного крушения Нотр-Дама оставались минуты
Реконструкция показала: до полного крушения Нотр-Дама оставались минуты
Климатолог назвал сроки наступления в России аномальной жары
Климатолог назвал сроки наступления в России аномальной жары
18.07.2019 16:40
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китай гарантирует защиту прав интеллектуальной собственности

На днях Государственное управление КНР по защите прав интеллектуальной собственности зарегистрировало новый патент компании Huawei под названием "Метод и оборудование для съемки Луны", сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Вскоре после этого, 17 июля, Госсовет КНР принял решение о мерах по дальнейшему усилению защиты прав на интеллектуальную собственность.

Эти меры предполагают работу по четырем направлениям. Во-первых, это активизация правоохранительной работы в сфере защиты прав интеллектуальной собственности. Первоочередное внимание будет уделено обеспечению беспристрастности в разбирательствах по этим спорам. В стране выйдут новые политические постановления по защите прав интеллектуальной собственности.

Во-вторых, в Китае будет активизирована работа по внесению поправок в законы о патентах, об авторском праве и о товарных знаках в целях резкого повышения ответственности за нарушения закона.

В-третьих, в соответствии с мировой практикой, в Китае продолжат повышать оперативность оформления прав на интеллектуальную собственность. В-четвертых, будут приложены большие усилия для расширения международного сотрудничества в сфере защиты прав интеллектуальной собственности, чтобы надежно защищать патенты китайских компаний за рубежом.

По статистике американской консалтинговой компании IFI Claims, в минувшем году в США китайские компании получили в общей сложности более 12,5 тысячи патентов, рост составил 12 процентов по сравнению с предыдущим годом.

По данным Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), в 2018 году китайская компания Huawei подала в общей сложности более 5400 патентных заявок, заняв первое место по этому показателю в мире. Однако права интеллектуальной собственности китайских компаний недостаточно защищены за рубежом. Так, недавно американский сенатор Марко Рубио призвал запретить Huawei собирать патентные сборы у американских компаний. Эти действия - не что иное, как двойные стандарты в защите прав интеллектуальной собственности. Ситуация свидетельствует о необходимости активизировать международное сотрудничество в сфере защиты прав интеллектуальной собственности во имя предоставления помощи китайским компаниям в защите их собственных прав и интересов.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле обосновали решение о гражданстве РФ для жителей Украины
Кабмин выделит средства на строительство жилья в Иркутской области
Google оштрафовали в России на 700 тысяч рублей
Иран объявил о задержании танкера с контрабандой в Персидском заливе
Сенатор США назвал "угрозой нацбезопасности" мобильное приложение FaceApp