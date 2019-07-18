Климатолог назвал сроки наступления в России аномальной жары

В течение ближайших пяти лет может повториться аномальная жара 2010 года, когда на протяжении длительного периода - с середины июля и до середины августа - в центральных регионах России температура воздуха не опускалась ниже 30 градусов, а в отдельные дни превышала отметку в 40 градусов.

Такую точку зрения телеканалу "Звезда" высказал старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН, климатолог Александр Чернокульский.

По его мнению, вероятность установления нового длительного периода аномально жаркой погоды в каком-либо регионе России очень высока. Причиной тому может стать приход блокирующего антициклона. Предпосылки, по словам климатолога, уже есть. "В этом году очень жарко было в Европе, 42-44 градуса. В России, наоборот, достаточно холодно, но это все один процесс: когда устанавливается блокирующий антициклон, то в одной его части происходит заток тепла, а в другой - заток холода. В ближайшие пять лет такое в России точно случится", - считает климатолог.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пояснил корреспонденту "Российской газеты", что причиной длительного июльского похолодания в центре страны нынешним летом стал циклон с холодным воздухом. Он оказался малоподвижным. Такие явления происходят крайне редко. В основном летом устанавливаются блокирующие антициклоны, удерживающие тепло.