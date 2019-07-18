Парикмахер назвала 13 грубых ошибок при расчесывании волос

Казалось бы, что проще - расчесать волосы. Однако большинство из нас делает это неправильно: парикмахер-стилист Александра Эдельберг перечислила 13 распространенных ошибок, которые мы допускаем с волосами, пишет aif.ru.

Первая ошибка - это количество расчесок. У женщины их должно быть, как минимум три: тонкая и плоская - для проборов и начесов, массажная щетка - для расчесывания и сушки, круглая - для укладки. Вторая ошибка - следовать маркетинговым уловкам: ваша расческа должна быть удобна именно вам.

Третья ошибка расстроит любительниц эко-подхода. Считается, что натуральные материалы меньше вредят волосам, однако это не так. Современные пластиковые зачастую лучше подходят для ухода за волосами. Это же относится и к расческам из натуральной щетины. Четвертая ошибка - отдавать предпочтение таким материалам вне зависимости от типа волос. Эти расчески подходят детям и обладательницам не очень густых волос.

Пятая ошибка - отдавать предпочтение только профессиональным, парикмахерским инструментам. К примеру, у мастера может быть специальная расческа с очень жесткой щетиной, непрофессионал лишь запутает ей волосы. Следующая ошибка - не расчесывать мокрые волосы. Многие женщины считают, что это очень вредно. Однако есть специальные расчески-детанглеры, которые смогут сделать это очень бережно.

Ошибка номер семь - считать, что волосы электризуются из-за погоды. Однако чаще всего в этом виноваты неправильный уход и расческа. Попробуйте антистатические карбоновые щетки и несмываемые средства для ухода за волосами. Восьмая ошибка - распускать длинные волосы на ночь. Их лучше аккуратно расчесать и заплести в свободную косу или мягкий пучок, иначе утром будет сложно распутать свои локоны. И расчесывать длинные волосы нужно начиная с кончиков.

Девятая ошибка - долго расчесывать волосы в надежде на то, что они будут лучше расти. Это миф из молодости наших бабушек, который не имеет под собой основания. Противоположная ей ошибка номер десять: редко расчесываться, чтобы не выпали лишние волосы. Легкий массаж головы все-таки полезен, а при расчесывании выпадают только те волосы, которые должны были выпасть.

Последние три ошибки из области гигиены. Часто менять расческу не нужно. А вот следить за ее состоянием - обязательно. После каждого использования нужно очищать ее от волос, мыть с мылом хотя бы раз в неделю. И нельзя делиться своей расческой с другими, это может спровоцировать заболевания кожи головы.