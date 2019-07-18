Песков прокомментировал слова Мэй о либерализме

В Кремле не согласны с противопоставлением систем ценностей России и Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

"В целом, я, к своему сожалению, не имел возможности внимательно ознакомиться с содержанием выступления госпожи Мэй. Мы вчера были на Валааме, и оттуда вот эти дискуссии воспринимаются в гораздо меньшей степени", - сказал представитель Кремля.

Напомним, что Мэй заявила о том, что никто не назовет устаревшими либеральные демократии, сравнивая качество жизни ЕС и РФ.

"Вместе с тем, наверное, не соглашусь. Сравнивать жизнь в России, и в Европе, и в других странах мира можно и нужно. Везде есть свои плюсы и минусы, - сказал Песков. - Противопоставлять одну систему ценностей другой совершенно невозможно и было бы неверно".

"Ну а в остальном, наверное, все-таки мы ориентируемся на те суждения, которые высказал президент Путин в интервью Financial Times", - заключил представитель Кремля. Напомним, что российский лидер заявил, что либеральная идея себя изжила.