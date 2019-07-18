Представитель Румынии впервые назначен заместителем генсека НАТО

Бывший глава сената Румынии Мирча Джоанэ назначен новым заместителем генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Об этом говорится в официальном заявлении альянса, распространенном в среду.

Мирча Джоанэ станет первым румыном, занявшим этот высокий пост, подчеркнул сам генсек. К работе в новой должности Джоанэ приступит в середине октября этого года, сменив Роуз Готтемюллер из США.

Отмечается, что ранее Мирча Джоанэ также занимал пост министра иностранных дел и посла Румынии в США, пишет ТАСС.