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Рубрика: В мире

Представитель Румынии впервые назначен заместителем генсека НАТО

Бывший глава сената Румынии Мирча Джоанэ назначен новым заместителем генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Об этом говорится в официальном заявлении альянса, распространенном в среду.

Фото: МИД РФ / РИА Новости
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Мирча Джоанэ станет первым румыном, занявшим этот высокий пост, подчеркнул сам генсек. К работе в новой должности Джоанэ приступит в середине октября этого года, сменив Роуз Готтемюллер из США.

Отмечается, что ранее Мирча Джоанэ также занимал пост министра иностранных дел и посла Румынии в США, пишет ТАСС.

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