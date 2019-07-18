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18 июля 2019 г.

Постановление администрации Приморского края от 18 июля 2019 года № 460-па "О карте "Приморец"

Дата подписания 18 июля 2019 г.
Опубликован 18 июля 2019 г.

На основании Устава Приморского края, в целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 года № 2039-р "Об утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы", постановления Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 393-па "Об утверждении государственной программы Приморского края "Социальная поддержка населения Приморского края на 2013 - 2021 годы" Администрация Приморского края постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

Положение о карте "Приморец";

Порядок отбора банков-эмитентов на право заключения соглашений о выпуске и выдаче карт "Приморец".

2. Создать комиссию по отбору банков-эмитентов на право заключения соглашения о выпуске и выдаче карт "Приморец" и утвердить прилагаемые:

Положение о комиссии по отбору банков-эмитентов на право заключения соглашения о выпуске и выдаче карт "Приморец";

состав комиссии по отбору банков-эмитентов на право заключения соглашения о выпуске и выдаче карт "Приморец" (по должностям).

3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

И.о. Губернатора края - Главы Администрации Приморского края В.Г.Щербина

 

Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией

Приложения к постановлению
(pdf, PDF, 458 Кб)

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