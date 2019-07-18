Прокофьева: Встречи с американским ватерполистками на ЧМ мы не боимся

Новости

У Volvo будут новые кроссоверы: больше XC90 и меньше XC40 19:22
Путин встретился с исполнительным директором Shell 19:10
В Нижегородской области в ДТП с автобусом пострадали пять человек 19:09
Жителей Кубани задержали за сбор ветвей красного дуба для веников 18:45
Украинские морские учения с "рыбацкой лодкой" высмеяли в Китае 18:32
Чемпиона мира по футболу 1998 года Трезеге лишили прав за пьяную езду 18:31
В Петербурге арестовали росгвардейца, подкинувшего наркотики подростку 18:31
Избитый в ярославской колонии Евгений Макаров арестован на 10 суток 18:19
Ульяновские чиновники более полугода не выдавали лекарства онкобольной 17:53
"Газпром" рассчитывает согласовать с Данией "Северный поток-2" осенью 17:52
Из гробницы Тутанхамона извлекли большой золотой гроб 17:50
В США освободили невинно отсидевшего двадцать лет гражданина 17:49
Отца темнокожей русалочки может сыграть испанец Хавьер Бардем 17:49
Парикмахер назвала 13 грубых ошибок при расчесывании волос 17:45
Болгарские археологи впервые показали "невиданное" оружие древних 17:44
Под Тверью один человек погиб при взрыве бочки с топливом 17:40
Сериал "Сплетница" перезапустят 17:33
Матвиенко: Взаимное признание виз с Беларусью - вопрос ближайшего будущего 17:32
В Анапе запретили плавать в море на матрасах и катамаранах 17:27
В Греции нашли неизвестно как построенную гигантскую древнюю пирамиду 17:20
Суд арестовал и. о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области 17:13
На Алтае подростка осудили за убийство двоих строителей 17:11
Закрытые станции метро в Москве откроют на два дня раньше 17:08
Lada Xray Cross "для города": видео и новые фото 17:00
Экс-форварда "Ливерпуля" наказали за игру на тотализаторе 16:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Реконструкция показала: до полного крушения Нотр-Дама оставались минуты
Реконструкция показала: до полного крушения Нотр-Дама оставались минуты
Климатолог назвал сроки наступления в России аномальной жары
Климатолог назвал сроки наступления в России аномальной жары
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
18.07.2019 18:57
Рубрика: Спорт

Прокофьева: Встречи с американским ватерполистками на ЧМ мы не боимся

Текст: Анна Козина (Кванджу)
Российские ватерполистки обыграли сборную Венгрии со счетом 17:12. Это была заключительная игра группового этапа чемпионата мира. Наша команда заняла первое место в группе "В" и напрямую вышла в четвертьфинал турнира.
Екатерина Прокофьева. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Екатерина Прокофьева. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Екатерина Прокофьева. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Там подопечные Александра Гайдукова сыграют с австралийками. Матч состоится 22 июля.

Итоги группового раунда подвела капитан команды Екатерина Прокофьева.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Ромашина и Колесниченко победили в произвольной программе на ЧМ

Катя, вы говорили, что группа вам попалась непростая - сразу два сильных соперника: Канада и Венгрия. Как справились?

Екатерина Прокофьева: Честно говоря, обе игры были непростые, несмотря на счет (18:10 и 17:12 соответственно - прим. авт.). Встреча с Канадой была первой. С Венгрией играли после Кореи. При всем уважении это очень слабый соперник.

А венгерки в это время встречались с канадками, успели раскутиться. Было непросто. В первом периоде оторвались от Венгрии, но в конце было сложновато. С непривычки. Я недовольна игрой. Есть над чем работать. К четвертьфиналу, я думаю, будем готовиться по-другому.

Но у вас снова будет несколько дней перерыва…

Екатерина Прокофьева: Не могу сказать, хорошо это или плохо. Разные ситуации были. Предыдущий чемпионат мира в Будапеште был очень сложный, начиная с 1/8 финала, когда мы попали на голландок. Потом в 1/4 боролись с Италией, выкарабкивались и, надо сказать, сыграли хорошо.

Фото: AP
Российским пловцам-марафонцам не хватило скорости в заплыве на 10 км

Ситуации разные, и все завит от настроя. Тут вообще сложно что-то предсказать. Если бы я знала, что будет дальше, неинтересно было бы жить.

Что скажете о своих следующих соперницах из Австралии?

Екатерина Прокофьева: С австралийками мы в последнее время довольно часто встречаемся. Это дисциплинированная команда. Плюс они тяжелые, мы должны быть к этому готовы. Потому что чуда не произойдет, к четвертому периоду они не сдуются. Они проводят весь матч на одной волне.

Будем стараться поддерживать темп и не дадим им пощады.

К лидерам женского водного поло американкам уже присматривались - в какой они форме, как готовы?

Екатерина Прокофьева: Могу сказать одно: мы их не боимся. Обыграть их реально. Все от головы зависит, от настроя. Встретимся - будем биться до конца.

Спорт Виды спорта Водный спорт Чемпионат мира по водным видам спорта 2019
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле обосновали решение о гражданстве РФ для жителей Украины
"Газпром" рассчитывает согласовать с Данией "Северный поток-2" осенью
Google оштрафовали в России на 700 тысяч рублей
Песков назвал первый шаг для нормализации отношений Москвы и Киева
Иран объявил о задержании танкера с контрабандой в Персидском заливе