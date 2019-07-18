Прокофьева: Встречи с американским ватерполистками на ЧМ мы не боимся

Российские ватерполистки обыграли сборную Венгрии со счетом 17:12. Это была заключительная игра группового этапа чемпионата мира. Наша команда заняла первое место в группе "В" и напрямую вышла в четвертьфинал турнира.

Там подопечные Александра Гайдукова сыграют с австралийками. Матч состоится 22 июля.

Итоги группового раунда подвела капитан команды Екатерина Прокофьева.

Катя, вы говорили, что группа вам попалась непростая - сразу два сильных соперника: Канада и Венгрия. Как справились?

Екатерина Прокофьева: Честно говоря, обе игры были непростые, несмотря на счет (18:10 и 17:12 соответственно - прим. авт.). Встреча с Канадой была первой. С Венгрией играли после Кореи. При всем уважении это очень слабый соперник.

А венгерки в это время встречались с канадками, успели раскутиться. Было непросто. В первом периоде оторвались от Венгрии, но в конце было сложновато. С непривычки. Я недовольна игрой. Есть над чем работать. К четвертьфиналу, я думаю, будем готовиться по-другому.

Но у вас снова будет несколько дней перерыва…

Екатерина Прокофьева: Не могу сказать, хорошо это или плохо. Разные ситуации были. Предыдущий чемпионат мира в Будапеште был очень сложный, начиная с 1/8 финала, когда мы попали на голландок. Потом в 1/4 боролись с Италией, выкарабкивались и, надо сказать, сыграли хорошо.

Ситуации разные, и все завит от настроя. Тут вообще сложно что-то предсказать. Если бы я знала, что будет дальше, неинтересно было бы жить.

Что скажете о своих следующих соперницах из Австралии?

Екатерина Прокофьева: С австралийками мы в последнее время довольно часто встречаемся. Это дисциплинированная команда. Плюс они тяжелые, мы должны быть к этому готовы. Потому что чуда не произойдет, к четвертому периоду они не сдуются. Они проводят весь матч на одной волне.

Будем стараться поддерживать темп и не дадим им пощады.

К лидерам женского водного поло американкам уже присматривались - в какой они форме, как готовы?

Екатерина Прокофьева: Могу сказать одно: мы их не боимся. Обыграть их реально. Все от головы зависит, от настроя. Встретимся - будем биться до конца.