Реактивный таран: как Су-15 сбил самолет-нарушитель с военным грузом

18 июля 1981 года советский истребитель Су-15 под управлением капитана Валентина Куляпина таранил и сбил над Арменией самолет Canadair CL-44, который тайно перевозил оружие из Израиля в Иран. Три пилота и коммерсант из Великобритании погибли, а советский летчик катапультировался и был награжден орденом Красного знамени.

Началась эта история в разгар ирано-иракской войны. Как сообщает журнал "Мир авиации", в конце июня 1981 года некий шотландский коммерсант Стюарт МакКафферти зафрахтовал для перевозки иранского оружия самолет Canadair. Командир воздушного судна Эктор Кордеро и еще двое членов экипажа согласились перевезти опасный груз в воюющий Иран. За день до трагедии, 17 июля, экипаж транспортника решил сократить маршрут и нарушил границу СССР. Пролетев некоторое время в воздушном пространстве над Арменией CL-44 ушел на иранскую территорию. Хотя советские радары обнаружили нарушителя, но истребители даже не были подняты в воздух. По мнению историков, дежурный офицер на КП Бакинского военного округа ПВО просто проигнорировал случившееся.

Это привело к тому, что на следующий день CL-44, возвращаясь из Ирана в Турцию, опять воспользовался "коротким путем", но ему на встречу вылетели две пары перехватчиков Су-15ТМ.

"Однако нерешительность и, во многом, неквалифицированные действия офицеров, дежуривших в этот день на КП 34-й воздушной армии, привели к тому, что перехватчики израсходовали горючее и вынуждены были вернуться на аэродром", - пишут историки.

После чего в небо был поднят самолет капитана Валентина Куляпина. Перехватчик Су-15ТМ нес ракеты дальнего радиуса действия Р-98М и не был готов к ближнему бою. Тем не менее ему была поставлена задача посадить нарушитель на советской территории. Обнаружив транспортник на высоте 11 тысяч метров, перехватчик сблизился с ним и пошел параллельным курсом.

О дальнейших событиях лучше всего говорится в очерке Людмилы Жуковой "Выбираю таран", тем более, что написан он был по "горячим следам" - через четыре года: "Это был четырехмоторный самолет с неизвестными опознавательными знаками, без иллюминаторов, - значит, не пассажирский! - негромко рассказывает Валентин. - Hа запросы "земли" он не отвечал, на сигналы - тоже. Мне очень мешал избыток скорости - самолет-нарушитель шел на скорости 400 километров в час. Пришлось и мне перейти на эту мизерную скорость, хотя на сверхзвуковом с его небольшими по площади крыльями полет на малой скорости рисковая - самолет становится плохо управляемым и может свалиться в штопор. Хорошо понимали это летчики нарушители, знали, что для атаки мне нужно удалиться от них на большую дистанцию. За это время им можно улизнуть за рубеж".

С пункта наведения поступила команда сбить самолет-нарушитель, и тогда истребитель пошел на таран. Со второго раза советскому летчику удалось килем и фюзеляжем снизу ударить по правому стабилизатору транспортника. После этого Куляпин катапультировался, a CL-44 упал в трех километрах от границы.

Кстати

В 60-70-е годы из-за несовершенства навигационного оборудования в Закавказье самолеты часто отклонялись от курса и нарушали границу СССР. К примеру, пассажирский самолет Caravelle бельгийской авиакомпании Sahena 8 января 1962 года был посажен в аэропорту Еревана. Позже подобный случай произошел с кувейтским Boeing 727, который так же посадили в столице Армении.