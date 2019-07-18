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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Воздух в столице прогреется сегодня до +22 градусов

Текст: Ирина Огилько
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Малоподвижный высотный циклон продолжает действовать на погоду в столице, поэтому и сегодня без дождей не обойдется. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Конец июля порадует долгожданной теплой погодой

По данным метеорологов, сегодня временами днем будет поглядывать солнце, но воздух выше +22 градусов не прогреется. В ночные часы не ниже +13, в результате среднесуточная температура воздуха сохранится ниже нормы почти на два градуса. Временами, преимущественно после 15.00, будут идти дожди, они ожидаются менее мощными, чем накануне, при этом выпасть сможет, как ожидается, не более 10 мм осадков. Во время дождей не исключены грозы и усиление ветра до 15 м/с.

Давление останется ниже нормы 740 мм рт ст.

Кстати

Все температурные рекорды сегодняшнего дня пришлись на позапрошлый век, но и до этих параметров предстоящему дню очень далеко. Так, наиболее жарким 18 июля был в 1897 году, когда воздух прогрелся до +33,7. А в 1891 году термометры показали +3,6.

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