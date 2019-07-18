Новости

В Екатеринбурге в аварии с автобусом пострадали дети 14:47
Иран объявил о задержании танкера с контрабандой в Персидском заливе 14:47
Умерла бывшая жена Леонида Харитонова, актриса Джемма Осмоловская 14:44
Психологи: соцсети провоцируют депрессию и комплекс неполноценности 14:41
Песков назвал первый шаг для нормализации отношений Москвы и Киева 14:38
Опубликована архитектура деловой программы Восточного экономического форума-2019 14:38
Умерла актриса Валентина Зимняя 14:37
Где могут располагаться российские аналоги "Зоны 51" 14:32
В Одессе трагически погиб известный украинский телеведущий 14:31
Эрмитаж предупредил о сайтах-мошенниках 14:28
Минск предложил посвятить очередной Форум инвестиционному сотрудничеству 14:24
В Израиле раскопали мегаполис с предметами из неизвестного материала 14:24
В Ингушетии нашли следы переднеазиатского леопарда 14:22
На трассе под Севастополем сгорел автомобиль Chrysler 14:18
Столичная мэрия подала к Церетели иск на 55 млн рублей 14:16
Балтийская коса под Калининградом пострадала из-за утечки нефти 14:15
Под Калугой в детском саду произошло массовое отравление 14:15
Роспотребнадзор выявил источник заражения в крымском лагере 14:14
В Петербурге заводам возместят затраты на покупку оборудования 14:13
В Петербурге предложили ограничить скорость электросамокатов 14:12
Песков прокомментировал слова Мэй о либерализме 14:09
Новокузнечанка нашла на лавочке сумку с золотом 14:06
Воронеж приглашает на форум молодежи Союзного государства 14:05
Видео: женщина утопила Mercedes в реке, перепутав педали 14:04
Ученый рассказал о рекордном потеплении в одном из регионов России 14:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему в России дешевеет сахар
Почему в России дешевеет сахар
Реконструкция показала: до полного крушения Нотр-Дама оставались минуты
Реконструкция показала: до полного крушения Нотр-Дама оставались минуты
Климатолог назвал сроки наступления в России аномальной жары
Климатолог назвал сроки наступления в России аномальной жары
18.07.2019 14:38
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Опубликована архитектура деловой программы Восточного экономического форума-2019

Опубликована архитектура деловой программы Восточного экономического форума - 2019, который пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Она включает в себя четыре основных направления.

Развитие судостроения в Приморье включат в повестку ВЭФ

Блок "Новые решения для ускорения экономического роста" будет посвящен обсуждению механизмов, которые должны обеспечить увеличение темпов роста экономики Дальнего Востока до 2025 года и повышение качества жизни жителей. В рамках темы "Создавая условия для бизнеса" будут обсуждаться вопросы, связанные с поддержкой инвесторов. В центре темы "Дальний Восток и АТР: развивая возможности для сотрудничества" - вопросы интеграции Дальнего Востока в экономику стран АТР, развития Северного морского пути, экологии, международного научно-технического сотрудничества и таможенного администрирования. Блок "Новые решения для повышения качества жизни" будет посвящен теме социального развития Дальнего Востока.

"Нужно обсудить, как обеспечить темпы экономического роста Дальнего Востока до 6 процентов в год. Сейчас экономической рост в ДФО больше четырех, это в два раза выше среднероссийских показателей, но до шести еще далеко, - отметил зампред правительства - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. - Будем рассматривать не только экономические показатели, но и меры по социальному развитию региона: все то, что должно поднять качество жизни до уровня выше среднероссийского. Мы должны понять, как на Дальнем Востоке улучшится система образования, какие цели поставлены в дорожном строительстве, жилье, здравоохранении. Каждое направление мы сейчас обсуждаем с ответственным за него профильным министерством. Это большой пласт работы. Его ведет Минвостокразвития России. Вопросы по каждому направлению - здравоохранению, образованию, спорту, культуре - стоят достаточно остро. Все их нужно снять. Необходимо доложить людям, как изменится их жизнь".

Названы сроки проведения международного кинофестиваля стран АТР

Кроме того, в программу войдут межстрановые бизнес-диалоги "Россия - Китай", "Россия - Япония", "Россия - Индия", "Россия - АСЕАН", "Россия - Республика Корея", где представители бизнес-сообщества обсудят практические вопросы сотрудничества. "В сентябре участники и гости Восточного экономического форума соберутся во Владивостоке уже в пятый раз. За эти годы Форум стал ведущей международной площадкой, где обсуждаются глобальные вопросы мировой экономики, интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, развитие новых отраслей промышленности и технологий", - подчеркнул ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению Восточного экономического форума, советник президента РФ Антон Кобяков.

Экономика ВЭД Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков назвал первый шаг для нормализации отношений Москвы и Киева
Кабмин выделит средства на строительство жилья в Иркутской области
Сенатор США назвал "угрозой нацбезопасности" мобильное приложение FaceApp
В Госдуме призвали Зеленского не играть в одни ворота в диалоге с РФ
МИД РФ увидел позитивные подвижки по Донбассу