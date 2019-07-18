Опубликована архитектура деловой программы Восточного экономического форума - 2019, который пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Она включает в себя четыре основных направления.

Блок "Новые решения для ускорения экономического роста" будет посвящен обсуждению механизмов, которые должны обеспечить увеличение темпов роста экономики Дальнего Востока до 2025 года и повышение качества жизни жителей. В рамках темы "Создавая условия для бизнеса" будут обсуждаться вопросы, связанные с поддержкой инвесторов. В центре темы "Дальний Восток и АТР: развивая возможности для сотрудничества" - вопросы интеграции Дальнего Востока в экономику стран АТР, развития Северного морского пути, экологии, международного научно-технического сотрудничества и таможенного администрирования. Блок "Новые решения для повышения качества жизни" будет посвящен теме социального развития Дальнего Востока.

"Нужно обсудить, как обеспечить темпы экономического роста Дальнего Востока до 6 процентов в год. Сейчас экономической рост в ДФО больше четырех, это в два раза выше среднероссийских показателей, но до шести еще далеко, - отметил зампред правительства - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. - Будем рассматривать не только экономические показатели, но и меры по социальному развитию региона: все то, что должно поднять качество жизни до уровня выше среднероссийского. Мы должны понять, как на Дальнем Востоке улучшится система образования, какие цели поставлены в дорожном строительстве, жилье, здравоохранении. Каждое направление мы сейчас обсуждаем с ответственным за него профильным министерством. Это большой пласт работы. Его ведет Минвостокразвития России. Вопросы по каждому направлению - здравоохранению, образованию, спорту, культуре - стоят достаточно остро. Все их нужно снять. Необходимо доложить людям, как изменится их жизнь".

Кроме того, в программу войдут межстрановые бизнес-диалоги "Россия - Китай", "Россия - Япония", "Россия - Индия", "Россия - АСЕАН", "Россия - Республика Корея", где представители бизнес-сообщества обсудят практические вопросы сотрудничества. "В сентябре участники и гости Восточного экономического форума соберутся во Владивостоке уже в пятый раз. За эти годы Форум стал ведущей международной площадкой, где обсуждаются глобальные вопросы мировой экономики, интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, развитие новых отраслей промышленности и технологий", - подчеркнул ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению Восточного экономического форума, советник президента РФ Антон Кобяков.