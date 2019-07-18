Программа "дальневосточного гектара" распространена на Бурятию и Забайкалье

С 1 августа разрешается подача заявлений на предоставление в безвозмездное пользование "дальневосточного гектара" в Бурятии и Забайкалье. Закон об этом подписал президент России Владимир Путин.

Программа "дальневосточного гектара" расширяется в связи с включением указанных регионов в состав Дальневосточного федерального округа.

До 1 февраля 2020 года предоставление земельных участков в Бурятии и Забайкалье возможно только гражданам, зарегистрированным в этих регионах, а до 1 августа 2020-го - также гражданам, имеющим регистрацию в других субъектах Дальневосточного федерального округа.