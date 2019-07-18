В Приморье в ДТП погибли шесть человек

В Шкотовском районе Приморья на 32 километре автодороги Артем - Находка - Порт Восточный произошло ДТП, сообщает пресс-служба УМВД по краю.

Минивэн столкнулся с грузовиком Howo. Погибли шесть человек. Пострадал ребенок, он госпитализирован в лечебное учреждение.

Устанавливаются личности погибших, в связи с чем очевидцев ДТП, владеющих информацией об обстоятельствах происшествия и ставших свидетелями автоаварии, правоохранители просят обратиться в полицию.

Усилия самих полицейских направлены на полное и всестороннее изучение обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.