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18.07.2019 09:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье в ДТП погибли шесть человек

Текст: Ольга Журман
Фото: Пресс-служба УМВД по Приморскому краю Фото: Пресс-служба УМВД по Приморскому краю
Фото: Пресс-служба УМВД по Приморскому краю

В Шкотовском районе Приморья на 32 километре автодороги Артем - Находка - Порт Восточный произошло ДТП, сообщает пресс-служба УМВД по краю.

Десять человек пострадали в ДТП в Дагестане

Минивэн столкнулся с грузовиком Howo. Погибли шесть человек. Пострадал ребенок, он госпитализирован в лечебное учреждение.

Устанавливаются личности погибших, в связи с чем очевидцев ДТП, владеющих информацией об обстоятельствах происшествия и ставших свидетелями автоаварии, правоохранители просят обратиться в полицию.

Усилия самих полицейских направлены на полное и всестороннее изучение обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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