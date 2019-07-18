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18.07.2019 15:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ульяновские полицейские задержали 13 торговцев наркотиками

Текст: Виталий Ахмеров (Ульяновск)

Сотрудники ульяновского управления МВД пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся торговлей синтетическими наркотиками. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

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Как установлено в ходе предварительного следствия, наркотики сбывались по заранее разработанной схеме. Житель Ульяновска получал вещества крупными оптовыми партиями, которые затем фасовались более мелкими объемами для передачи непосредственным распространителям - "закладникам". Те, в свою очередь, прятали дозы веществ в тайниках по всему Ульяновску.  Покупатели оплачивали наркотики через интернет, после чего забирали покупку из тайника, координаты которого им сообщались.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, полицейским удалось вскрыть преступную схему. Были задержаны 13 членов ОПГ, из которых пятеро на время следствия заключены под стражу, двое - под домашний арест, шестеро отпущены под подписку о невыезде.

В ходе обысков полицейские изъяли чуть меньше полукилограмма или 1700 разовых доз наркотических веществ общей стоимостью около миллиона рублей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Борьба с наркотиками
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