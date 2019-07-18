Ульяновские полицейские задержали 13 торговцев наркотиками

Сотрудники ульяновского управления МВД пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся торговлей синтетическими наркотиками. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

Как установлено в ходе предварительного следствия, наркотики сбывались по заранее разработанной схеме. Житель Ульяновска получал вещества крупными оптовыми партиями, которые затем фасовались более мелкими объемами для передачи непосредственным распространителям - "закладникам". Те, в свою очередь, прятали дозы веществ в тайниках по всему Ульяновску. Покупатели оплачивали наркотики через интернет, после чего забирали покупку из тайника, координаты которого им сообщались.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, полицейским удалось вскрыть преступную схему. Были задержаны 13 членов ОПГ, из которых пятеро на время следствия заключены под стражу, двое - под домашний арест, шестеро отпущены под подписку о невыезде.

В ходе обысков полицейские изъяли чуть меньше полукилограмма или 1700 разовых доз наркотических веществ общей стоимостью около миллиона рублей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Им грозит до 20 лет лишения свободы.