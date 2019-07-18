В Уфе нашли утопленника с привязанным к руке пакетом кирпичей

Следователи СКР по Башкирии проводят доследственную проверку и выясняют обстоятельства гибели 39-летнего уфимца, который считался без вести пропавшим. Его тело нашли в реке Белая в нескольких километрах от Монумента Дружбы.

Региональный следком предварительно сообщил, что смерть мужчина не носит криминальный характер. Однако в карманах мужчины были найдены кирпичи, а к его руке был привязан пакет с кирпичами.

Сейчас следователи осматривают место происшествия и опрашивают свидетелей. Назначена судебно-медицинская экспертиза.