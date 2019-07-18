Новокузнечанка нашла на лавочке сумку с золотом

В Кузбассе полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы Новокузнецка. Сибирячка нашла на улице саквояж с 470 золотыми украшениями.

За помощью в полицию обратилась 30-летняя жительница Санкт-Петербурга. Она рассказала, что прилетела в Новокузнецк для того, чтобы презентовать золотые украшения местной торговой сети. После встречи с компаньонами дама вызвала такси и забыла сумку с драгоценностями на лавке у торгового центра. А когда вернулась - сумки с золотом уже не было.

- Сотрудники уголовного розыска установили похитительницу, которой оказалась 55-летняя горожанка, - сообщает УМВД России по Кемеровской области. - По месту ее жительства полицейские обнаружили и изъяли ювелирные изделия.

Стоимость золотых изделий оценивается в 7 200 000 рублей.