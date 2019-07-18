Ученый рассказал о рекордном потеплении в одном из регионов России

Ведущий научный сотрудник Главной геодезической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев заявил, что за последние десять лет температура на Таймыре повысилась на 1,2 градуса. А это уже выше среднего показателя не только относительно других регионов России, но и других стран мира.

- Таймыр на данный момент - самая "теплеющая" точка. Чем севернее территории, тем выше рост температуры, - пояснил эксперт РИА Новости.

Такой рост он связал с растущим глобальным потеплением.

Оно, в свою очередь, вызвано деятельностью человека и естественными изменениями.

Ранее зарубежные исследователи пришли к выводу, что высокие темпы глобального потепления могут стать причиной гибели к концу века существенной части флоры и фауны мирового океана.