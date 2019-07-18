В Башне Согласия в Магасе сыграют Эрнесто Инаркиев и Сергей Карякин

Российские гроссмейстеры Эрнесто Инаркиев и Сергей Карякин проведут матч в Башне Согласия в Магасе.

Инаркиев - чемпион Европы 2016 года, его соперник - чемпион мира в командных соревнованиях, проходивших в столице Казахстана в марте этого года, где он выступал в составе сборной России.

Как рассказал Эрнесто Инаркиев, активно поддерживающий развитие шахмат как вида спорта в Ингушетии, новый ежегодный турнир в Башне Согласия запланирован на начало августа.

- В Ингушетии я сыграю матч с Сергеем Карякиным. Соревнование пройдет с первого по пятое августа. Второго и третьего числа в сельском поселении Троицкое мы сыграем шесть партий в быстрые шахматы. А четвертого августа проведем восемь партий в блиц в Магасе, - рассказал гроссмейстер.

Шахматный фестиваль среди взрослых и детей будет проводиться в Башне Согласия четвертый раз, он, кстати, так и называется "Башня Согласия". Эрнесто Инаркиев - его неизменный участник. В предыдущие разы он дважды играл в Магасе с израильским шахматистом Борисом Гельфандом и гроссмейстером из Китая Вэй И.