Минск предложил посвятить очередной Форум инвестиционному сотрудничеству

Формулой развития и прогресса назвал спикер белорусского парламента Михаил Мясникович инвестиционную программу двустороннего сотрудничества, предложив посвятить именно этой теме очередной Форум регионов Беларуси и России. Об этом он заявил 18 июля на пленарном заседании встречи делегатов двух стран в Санкт-Петербурге, передает БЕЛТА.

Напомнив, что в будущем году флаг форума принимает его республика, Мясникович подчеркнул, что на пути формирования единого экономического пространства страны сделали немало серьезных шагов навстречу друг другу. "Вместе с тем нужно более активно переходить к инвестиционному сотрудничеству, расширять промышленную кооперацию и, главное, создавать совместные белорусско-российские кластеры - в нефтехимии, фармацевтике, льняной отрасли и других областях, которые представляют взаимный интерес", - считает спикер. "Таким образом мы не будем зависеть от политических настроений третьих стран и существенно укрепим экономическую безопасность Союзного государства", - констатировал оратор.

Еще одной перспективной сферой сотрудничества председатель совета республики назвал кооперацию в освоении околоземного пространства. Президенты России и Беларуси, как известно, одобрили создание совместного космического аппарата дистанционного зондирования Земли с высоким пространственным разрешением и космической системы на его основе. Уже разработан эскизный проект, определены технические характеристики и оптимизирована стоимость работ. Мясникович обратился к правительству Российской Федерации с инициативой о начале следующего этапа - рабочего проектирования и открытия финансирования проекта.