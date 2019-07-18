В Петербурге сбили пешехода, сделавшего замечание водителю

В Петербурге сотрудники ГИБДД задержали водителя каршерингового автомобиля Kia, который возле дома №1 по Комендантскому проспекту сбил пешехода, сделавшего ему замечание. Мужчину отбросило на капот машины, но автомобиль не остановился и провез пешехода несколько десятков метров, пока прохожий не упал на землю.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, за рулем иномарки находился 33-летний мужчина. После наезда на пешехода, он уехал с места ДТП.

Его оперативно задержали. В региональном управлении ГИБДД отмечают, что виновнику происшествия вменяется не только сам факт наезда на пешехода, но и то, что он оставил место ДТП, а также двигался во встречном направлении по дороге с односторонним движением.

На кадрах видеосъемки происшествия, оказавшихся в распоряжении "РГ", видно, что пешеход не пострадал. В момент, когда его отбросило на капот автомобиля, он держался за детали машины и снимал происходящее на камеру мобильного телефона.