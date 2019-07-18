В псковском пивном баре торговали спиртосодержащим лосьоном

Полиция Пскова обнаружила почти 130 литров спиртосодержащей косметики в одном из пивных баров города. Как сообщили в УМВД по Псковской области, в торговой точке изъято почти 500 флаконов косметического средства, владелец заведения будет привлечен к административной ответственности.

- Так называемую "Веснушку" продавали в одном из пивных баров на проспекте Энтузиастов, - уточнили в полиции. - Кроме того, установлены факты хранения и реализации алкогольной продукции без соответствующей маркировки, изъято восемь бутылок алкоголя без акцизной марки.

Нарушения, обнаруженные в ходе проверки, подпадают под две статьи КоАП РФ. Статья 14.16 КоАП РФ "Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" предполагает, что виновному юридическому лицу может быть назначено наказание в размере от двухсот до трехсот тысяч рублей штрафа с конфискацией этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. В свою очередь статья 15.12 КоАП, которая запрещает торговлю алкоголем без акцизных марок, в данном случае предполагает такое же наказание - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения.