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18.07.2019,  
11:02
Текст:  Светлана Цыганкова

Видео: Арктический "Тор" впервые открыл огонь на Новой Земле

На архипелаге Новая Земля зенитчики Северного флота выполнили стрельбы из арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ". Новый ЗРК впервые применялся в высокоширотных районах Арктики.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Боевые стрельбы из арктических комплексов "Тор" попали на видео

Начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга отметил, что зенитные ракетные комплексы на архипелаг доставил большой десантный корабль "Кондопога". На месте экипаж "Тор-М2ДТ" провел и учения - отработал высадку на необорудованное арктическое побережье.

Стрельбы проходили в сложных погодных условиях. Перед зенитчиками поставили задачу: стрелять по воздушным целям как на прямой видимости, так и за облаками. Они с ней справились.

"Тор-М2Д" - арктический зенитный ракетный комплекс. Действует при любых климатических условиях. Предназначен для противовоздушной и противоракетной обороны. Способен защитить военные и гражданские объекты от разного рода нападений, как крылатых ракет, так и беспилотников, самолетов, в том числе выполненных по технологии "стелс".

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