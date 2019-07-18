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18.07.2019,  
17:47
Текст:  Алексей Моисеев

Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами

Противотанковое подразделение гвардейской десантно-штурмовой бригады (г. Камышин, Волгоградская область) начало получать новейшие противотанковые ракетные комплексы "Корнет". Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Ранее воины эксплуатировали ПТРК "Фагот", которые были надежным и проверенным многолетней эксплуатацией оружием, однако, по мнению командира подразделения, гвардии капитана Павла Суздальцева, в настоящее время их можно считать несколько устаревшим.

В то же время "Корнеты", в отличие от более ранних проводных систем, наводятся на цель по лучу лазера. Благодаря наличию тепловизора, они могут эффективно действовать и в ночных условиях.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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Для освоения новинки в распоряжении гвардейцев имеются специальные тренажеры, позволяющие в режиме компьютерной симуляции воспроизвести боевую обстановку и реалистично отработать применение ПТУР.

При этом обучающемуся военнослужащему можно подобрать тип цели, продемонстрировать необходимое время года, сезон и рельеф местности.

Как ожидается, вновь поступившие комплексы будут применены уже осенью на бригадном тактическом учении.

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Фото: Syuan-Jyun Sun/ Wikimedia.org
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