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18.07.2019,  
15:03
Текст:  Николай Грищенко

Истребители Су-27 и Су-30 отработали перехват самолетов-нарушителей

В Ростовской области истребители Су-27 и Су-30МК отработали перехват самолетов-нарушителей воздушных границ РФ. В учениях были задействованы свыше 20 пилотов.

Фото: wikipedia.org
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Специальные упражнения пилоты совершали на сверхмалых высотах и на высотах до пяти тысяч метров.

"Экипажи истребителей Су-27 и Су-30СМ были подняты в воздух для перехвата воздушных целей в составе пар. После перегруппировки в звенья военнослужащие отработали элементы воздушного боя с выполнением фигур высшего пилотажа", - говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа.

Отметим, что тренировки пилотов ЮВО проходят на фоне активности иностранных разведывательных летательных аппаратов у российских границ.

На прошлой неделе, по данным Минобороны РФ, вели наблюдение 18 воздушных судов и беспилотников. В связи с этим российские перехватчики три раза поднимались в воздух для идентификации целей.

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