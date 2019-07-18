На трассе под Севастополем сгорел автомобиль Chrysler

На трассе под Севастополем полностью сгорел легковой автомобиль Chrysler, обошлось без жертв. Об этом "РГ" сообщили в ГУ МЧС России по Севастополю.

ЧП произошло накануне вечером на автодороге Севастополь - Инкерман в районе Балаклавской ТЭС.

- Инцидент произошел в 20:34, к месту были направлены два отделения пожарно-спасательной части, - рассказали "РГ" в ГУ МЧС. - По прибытии спасатели погасили огонь.

Очевидцы сообщают в соцсетях, что автомобиль загорелся на ходу. Люди успели из него выбраться. Через несколько секунд он уже был полностью охвачен пламенем.

- Пострадавших и погибших нет. Причины возгорания устанавливаются, - добавили в МЧС.