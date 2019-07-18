Сергей Сергеев возглавил "Россети Кубань"

Сергей Сергеев родился в городе Изобильном Ставропольского края. С отличием окончил Новочеркасский государственный технический университет в 1998 году, получив специальность "Промышленное и гражданское строительство", а в 2003 - Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по направлению "Экономика, управление, финансы и правовые основы акционерных обществ".
До прихода в исполнительный аппарат "Россетей" в 2013 году, с 2009 года Сергей Сергеев работал в должности заместителя председателя правления "Россети ФСК ЕЭС" - крупнейшей "дочке" холдинга, управляющей магистральными электросетями, а до этого занимал различные руководящие позиции в системе предприятий ОАО "Транснефть".
Генеральный директор группы компаний "Россети", который лично представил нового руководителя коллективу "Россети Кубань", так прокомментировал назначение: "В лице Сергея Сергеева "Россети Кубань" приобретает эффективного управленца, обладающего уникальным опытом реализации масштабных проектов в электроэнергетике. Придя в отрасль более десяти лет назад, он с первых дней курировал стратегически важные направления. За его плечами - строительство электроэнергетической инфраструктуры к саммиту АТЭС во Владивостоке, зимним Олимпийским играм в Сочи, чемпионату мира по футболу и другим знаковым мероприятиям федерального значения. В "Россетях" Сергей Сергеев успешно курировал блок капитального строительства всей группы компаний".
Как отметил глава холдинга Павел Ливинский, "Россети Кубань" - хорошо знакомый Сергееву актив. На протяжении нескольких лет он возглавлял Совет директоров предприятия. "Убежден, ему не составит труда с первых же дней погрузиться в работу", - подчеркнул глава "Россетей".
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