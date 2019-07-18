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18.07.2019 12:28
Проект: В регионах

Сергей Сергеев возглавил "Россети Кубань"

Текст: Олег Сергеев (Краснодарский край)
Совет директоров предприятия одобрил назначение Сергея Сергеева генеральным директором "Кубаньэнерго" (предоставляет услуги под брендом "Россети Кубань"). Ранее Сергей Сергеев занимал должность заместителя генерального директора компании "Россети" по капитальному строительству.
Фото: Пресс-служба "Кубаньэнерго" Фото: Пресс-служба "Кубаньэнерго"
Фото: Пресс-служба "Кубаньэнерго"

Сергей Сергеев родился в городе Изобильном Ставропольского края. С отличием окончил Новочеркасский государственный технический университет в 1998 году, получив специальность "Промышленное и гражданское строительство", а в 2003 - Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по направлению "Экономика, управление, финансы и правовые основы акционерных обществ".

До прихода в исполнительный аппарат "Россетей" в 2013 году, с 2009 года Сергей Сергеев работал в должности заместителя председателя правления "Россети ФСК ЕЭС" - крупнейшей "дочке" холдинга, управляющей магистральными электросетями, а до этого занимал различные руководящие позиции в системе предприятий ОАО "Транснефть".

Генеральный директор группы компаний "Россети", который лично представил нового руководителя коллективу "Россети Кубань", так прокомментировал назначение: "В лице Сергея Сергеева "Россети Кубань" приобретает эффективного управленца, обладающего уникальным опытом реализации масштабных проектов в электроэнергетике. Придя в отрасль более десяти лет назад, он с первых дней курировал стратегически важные направления. За его плечами - строительство электроэнергетической инфраструктуры к саммиту АТЭС во Владивостоке, зимним Олимпийским играм в Сочи, чемпионату мира по футболу и другим знаковым мероприятиям федерального значения. В "Россетях" Сергей Сергеев успешно курировал блок капитального строительства всей группы компаний".

Как отметил глава холдинга Павел Ливинский, "Россети Кубань" - хорошо знакомый Сергееву актив. На протяжении нескольких лет он возглавлял Совет директоров предприятия. "Убежден, ему не составит труда с первых же дней погрузиться в работу", - подчеркнул глава "Россетей".

На правах рекламы

Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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