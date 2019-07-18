В Анапе запретили плавать в море на матрасах и катамаранах

В Анапе местные власти запретили выходить в море на надувных плавательных средствах и катамаранах из-за усиления отжимного северо-восточного ветра. Об этом предупреждают на официальном сайте местной администрации.

Управление гражданской обороны и защиты населения просит быть осторожными и не подвергать опасности жизнь и здоровье.

В начале месяца в Анапе на всех пляжах запретили купание из-за опасного течения.

Те временем

Этой ночью, как сообщили в администрации города, в Сочи ожидается подъем уровня воды в реках (местами он может достигать опасных отметок), а также сильные дожди, ливни с грозами, градом и шквалистым ветром.