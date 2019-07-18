Жителей Кубани задержали за сбор ветвей красного дуба для веников

В урочище Джигитлевка Мостовского района края полицейские задержали четверых местных жителей в возрасте от 24 до 35 лет за незаконный сбор ветвей деревьев породы красный дуб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как заявили в ведомстве, один из мужчин забрался на дерево при помощи специальных приспособлений для верхолазанья и спиливал крону, сбрасывая ветви в низ, остальные обрезали тонкие ветки и упаковывали их. При проверке они не предоставили разрешительных документов на ведение лесозаготовок на территории лесничества. В отделе полиции задержанные пояснили, что ветви деревьев нужны им для дальнейшего изготовления банных веников, которые они планировали продать.

Таким образом, установлена причастность подозреваемых к повреждению семи деревьев. По заключению специалистов Мостовского лесничества, подобный способ заготовки ветвей - при уничтожении более 90 процентов кроны - ведет к засыханию дерева. Сумма общего ущерба составила 1,4 миллиона рублей.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений), санкции которой предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие.